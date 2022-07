POL-WAF: Telgte. Einbruch in Friseursalon

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben vier Pedelecs aus einer Garage in Warendorf gestohlen. Der oder die Täter haben sich zwischen Donnerstag (28.07.2022, 18.00 Uhr) und Freitag (29.07.2022, 08.15 Uhr) Zugang zu der Garage eines Fahrradgeschäfts an der Warendorfer Straße verschafft und die Pedelecs gestohlen. Wer hat die Täter beobachtet oder kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise bitte an die Polizei in ...

