POL-DA: Viernheim: Brand im Büro/Geschätzter Schaden: 50.000 Euro

Viernheim (ots) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße (wir haben berichtet) dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr bis in den späten Donnerstagnachmittag an. Eine 68 Jahre alte Frau, die zunächst wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Zwei ...

mehr