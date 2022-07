POL-DA: Viernheim: +++NACHTRAGSMELDUNG+++ Brand im 6. Obergeschoss

Viernheim (ots) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße ist am Donnerstag (07.07.), gegen 14.15 Uhr, eine Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet in ihrer Küche im 6. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Kochgut in Brand. Die Bewohnerin konnte das ...

