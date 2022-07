Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Die Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Mörlenbach (ots)

Die Beamten der Polizeistation Heppenheim laden Interessierte am Freitag, den 22. Juli 2022, in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr, zur kostenlosen Fahrradcodierung am Bürgerhaus in Mörlenbach ein.

Aktuell sind noch freie Termine zu vergeben. Unter der Telefonnummer 06252/706-307 werden Anmeldungen entgegen genommen. Anrufer, deren Gespräch nicht direkt entgegen genommen werden kann, werden von den Ordnungshütern zurückgerufen.

Für die Vergabe und das Erstellen des individuellen Codes wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet. Die Polizei freut sich über jeden, der diesen Tag als Gelegenheit nutzt, sein Zweirad, auf diesem Weg vor potenziellen Dieben zu schützen.

