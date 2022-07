Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 72-Jähriger nach Arbeitsunfall im Krankenhaus

Viernheim (ots)

Ein Arbeitsunfall hat am Donnerstagnachmittag (07.07.) Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Gegen 16 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle über den Vorfall auf dem Anwesen einer Firma in der Alfred-Nobel-Straße in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 72-Jähriger aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Hebebühne eingeklemmt. Alarmierte Feuerwehrkräfte konnten den Mann aus Leimen schließlich befreien. Mit einem Rettungswagen kam er schwerstverletzt in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen.

