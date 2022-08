Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hellblauer Toyota Yaris auf dem Prümer Netto-Parkplatz beschädigt Polizei bittet um Zeugenhinweise

Prüm (ots)

Am Montag, 01. August, wurde ein in Prüm auf dem Parkplatz zwischen den Märkten "DM" und "Netto" abgestellter hellblauer Toyota Yaris am Fahrzeugheck beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zur Klärung der Unfallflucht ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Diese werden erbeten an Tel.: 06551-9420 oder E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell