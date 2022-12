Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Tankstellenshop - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Mittwochnacht (28.12., 03.50 Uhr) versucht in einen Tankstellenshop an der Berliner Straße einzudringen. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher an einer hinteren Gebäudetür. Zudem durchschlugen sie auf unbekannte Weise den Sicherheitsglaseinsatz des Türelements. Die Tür hielt stand, so dass die Täter nicht in den Verkaufsraum gelangten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell