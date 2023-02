POL-AA: Burgstetten: Unfall beim Überholen

Aalen (ots) - Aalen: Aufgefahren Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag um kurz vor 9:30 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Touran auf einen vor ihn anhaltenden Mercedes einer 40-Jährigen auf, die auf der Landstraße 1029 zwischen Wasseralfingen und Oberalfingen an einer Ampel anhalten musste. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ellenberg: PKW zerkratzt Ein Toyota, der zwischen ...

