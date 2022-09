Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Diebstahl aus Kfz

Täter bei Tat gefilmt worden

Kranenburg-Schottheide (ots)

Am Mittwoch (28. September 2022) zwischen 00:08 Uhr und 00:16 Uhr, wurde in einen Opel Astra GTC eingebrochen. Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug in einer Garagenauffahrt an der Schwarzwasser Straße in Kranenburg abgestellt gehabt. Der Täter, welcher bei der Tat durch eine Überwachungskamera gefilmt wurde, entwendete u.a. eine Geldbörse, einen Rucksack sowie einen USB-Stick.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt:

- männlich, europäisches Erscheinungsbild - Alter: ca. 20 - 30 Jahre alt - schlanke Statur - markant dünner Oberlippenbart

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell