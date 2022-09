Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Polizei sucht Zeugen

Einbruch in Gaststätte

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (27. September 2022), 19:00 Uhr bis Mittwoch (28. September 2022), 09:00 Uhr, kam es in Emmerich an Am Löwentor zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über eine Notausgangstür Zutritt zu einer Gaststätte und entwendeten einen Tresor sowie weiteres Bargeld.

Personen, welche Hinweise zum genannten Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell