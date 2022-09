Rees (ots) - Am Mittwoch (28. September 2022), zwischen 20:00 Uhr und 22:15 Uhr kam es in Rees zu einer Unfallflucht. Der 58-jährige Fahrzeughalter eines grauen BMW, hatte sein Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz am Groiner Kirchweg abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Lackkratzer am vorderen rechten Radkasten sowie einen herausgebrochenen Blinker, an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher ...

