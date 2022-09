Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Exhibitionismus

Unbekannter zeigt sich entblößt

Kleve (ots)

Am Mittwochabend (28. Dezember 2022) gegen 21:30 Uhr war eine Frau zu Fuß auf dem Weg in Richtung der Märkischen Straße. An der Ecke zur Siegener Straße bemerkte sie, dass jemand hinter ihr herlief. Als sie die Tür eines Wohnhaus auf der Märkischen Straße erreichte, nahm sie ein Geräusch vom Gehweg her kommend wahr: Dort stand eine unbekannte männliche Person, die die Hose heruntergelassen hatte. Mit den Händen manipulierte der Mann an seinem Glied. Die junge Frau schrie den Unbekannten an, woraufhin dieser in Richtung Siegener Straße davonlief. Nach während die Frau anschließend auf die hinzugerufene Polizei wartete, kehrte der Mann kurz zurück und gab an, seinerseits nur auf einen Freund zu warten. Danach flüchtete er wieder in Richtung Siegener Straße.

Der Mann wird beschrieben als etwa 17 bis 19 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85m groß mit dunklen Haaren und kindlichen Gesichtszügen. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit auffälligem, hellem Aufdruck vorne sowie einer schwarzen Jogginghose, die im Bereich der Waden enger geschnitten war. Der junge Mann sprach nahezu akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell