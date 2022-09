POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kleve (ots) - Am Dienstag (27. September 2022) gegen 10:20 Uhr befuhr eine 70-jährige Pedelecfahrerin aus Bedburg-Hau den Radweg der Kalkarer Straße in Richtung Kleve. An der Einmündung zum Klever Ring kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer Autofahrerin, die nach ersten Erkenntnissen die Haltelinie am ...

mehr