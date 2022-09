Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsbehinderung: Autofahrer geht zu Fuß zur Tankstelle

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (27. September 2022) zwischen 10:45 und 11:15 Uhr, zu einer Verkehrsbehinderung an der Seufzerallee in Emmerich. Ein 41-jähriger Fahrzeughalter eines blauen VW Touran, stellte sein Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der Seufzerallee ab, um von einer nächstgelegenen Tankstelle Kraftstoff zu holen. Durch das Abstellen kam es zu einer Verkehrsbehinderung. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sprachen den Mann an und stellten fest, dass dieser sein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

