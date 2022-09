Kleve (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 24. September 2022, 08:00 Uhr und Montag, 26. September 2022, 07:00 Uhr kam es in Kleve, am Friedrich-Ebert-Ring, zu einem Diebstahl. Aus einem grauen VW Golf einer 42-jährigen Frau aus Kleve, wurde dabei Bargeld sowie ein Brillenetui samt Brille entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 ...

