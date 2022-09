Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Mönchengladbach (ots)

In dieser Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstag, 22. September, zwischen 16 und 19.40 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Plattenstraße in Wanlo und zwischen Montag, 19. September, 4 Uhr und Donnerstag, 22. September, 16 Uhr zu einem Haus am Schlaaweg im Hardter Wald verschafft.

In beiden Fällen ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht abschließend geklärt, ob etwas entwendet wurde. Die Täter durchsuchten die Häuser offensichtlich gründlich.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen in beiden Fällen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

