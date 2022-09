POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - In den Stadtteilen Am Schmölderpark und Hardterbroich-Pesch kam es in der Nacht zu Mittwoch, 21. September, zu Diebstählen von Katalysatoren. In einem Fall beobachteten Anwohner drei noch unbekannte Männer bei der Tat. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Um 4.10 Uhr wurden Anwohner der Hardterbroicher Straße durch laute Geräusche geweckt. Als sie aus dem Fenster sahen, erblickten sie drei ...

mehr