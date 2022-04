Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrskontrollstellen in Worms

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag und in den frühen Abendstunden richtete die Polizei Worms mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik zunächst in der Arndtstraße und anschließend in der Alzeyer Straße Verkehrskontrollstellen ein. Insbesondere stand die Thematik "Ablenkung im Straßenverkehr" im Fokus der Beamten.

Insgesamt wurden 36 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten 14 Verstöße fest, darunter zwei Verstöße aufgrund einer verbotswidrigen Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Weiterhin wurden 10 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie 2 Verstöße gegen die Helmpflicht geahndet.

