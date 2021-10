Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Wildschwein rennt über Straße

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch auf der B465.

Gegen 22 Uhr fuhr der 24-Jährige von Frankenhofen in Richtung Altsteußlingen. Ein Wildschwein rannte über die Straße. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr anhalten und erfasste das Tier. Das Wildschwein verstarb an der Unfallstelle. Den Schaden an dem Golf beziffert die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

