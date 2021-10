Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Holzlatte zugeschlagen

Leichte Verletzungen erlitt ein 55-Jähriger am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr kam es in einem Haus in der Olgastraße zu einem Streit. Im weiteren Verlauf schlug ein 47-Jähriger einem 55-Jährigen mit einer Holzlatte auf den Kopf. Dadurch erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen. Der Täter verschwand danach. Der 47-Jährige fiel etwa eine Stunde später erneut in der Deutschhausgasse auf. Dort geriet er mit anderen Personen in Streit. Dabei drohte er einem 39-Jährigen mit einem Messer. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn auf ein Polizeirevier. Dort kam er in eine Gewahrsamseinrichtung. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

