Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit verletzter Pedelecfahrerin

Zeugin gibt Hinweis auf Kennzeichen

Kleve (ots)

Am Dienstag (27. September 2022) gegen 10:20 Uhr befuhr eine 70-jährige Pedelecfahrerin aus Bedburg-Hau den Radweg der Kalkarer Straße in Richtung Kleve. An der Einmündung zum Klever Ring kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer Autofahrerin, die nach ersten Erkenntnissen die Haltelinie am Stoppschild überfuhr, ohne abzubremsen. Die 70-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Die Fahrerin des PKW fuhr weiter in Richtung Bahnhofstraße, ohne anzuhalten. Eine Unfallzeugin konnte den hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch Hinweise auf das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs geben. Der betroffene PKW wurde kurz darauf auf der Albersallee festgestellt. An dem Wagen befanden sich passende Unfallspuren. Die 82-jährige Frau, die nach ersten Erkenntnissen zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, erwartet nun ein Strafverfahren. Ihren Führerschein musste sie vorerst abgeben. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell