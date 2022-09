Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Schrankenanlage beschädigt worden

Rees-Haldern (ots)

Am Dienstag (27. September 2022) gegen 13:15 Uhr, kam es in Rees zu einer Unfallflucht. Am Waldweg in Rees-Haldern wurde eine Schrankenanlage der Deutschen Bahn beschädigt und musste erneut werden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell