POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - NACHTRAG zu schwerem Unfall auf der A7

Polizei fasst flüchtigen Verursacher mit gestohlenem Auto in Mittelhessen.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet, flüchtete der Verursacher eines Unfalls auf der A7 bei Herbrechtingen am Montag gegen 22 Uhr zu Fuß: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5286943

Die Autobahnpolizei Mittelhessen teilte nun mit, dass sie den gesuchten 38-Jährigen am Dienstagmorgen in Butzbach aus dem Verkehr gezogen hat. Zuvor hatten aufmerksame Zeugen einen unsicher fahrenden Renault gemeldet. Die Polizei stoppte die gefährliche Fahrt des Mannes und hatte schnell den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel intus hatte. Bei ihren Überprüfungen fanden die Ermittler auch heraus, dass der Renault mit dem der 38-Jährige unterwegs war, in der Nacht in Herbrechtingen-Bissingen gestohlen worden war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

