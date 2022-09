Kleve (ots) - Am Mittwochabend (28. Dezember 2022) gegen 21:30 Uhr war eine Frau zu Fuß auf dem Weg in Richtung der Märkischen Straße. An der Ecke zur Siegener Straße bemerkte sie, dass jemand hinter ihr herlief. Als sie die Tür eines Wohnhaus auf der Märkischen Straße erreichte, nahm sie ein Geräusch vom Gehweg her kommend wahr: Dort stand eine unbekannte männliche Person, die die Hose heruntergelassen hatte. ...

