POL-OG: Rheinau, K5311 - sicher.mobil.leben - Alkoholisiert verunfallt

Baden-Baden (ots) - Ein Anruf einer falschen Polizeibeamtin sorgte am Dienstag in einer Bankfiliale in Lichtental für Unruhe. Als eine 58-Jährige gegen 16:30 Uhr offenbar dringend an ihr Schließfach wollte, obwohl die Filiale bereits geschlossen war, wurde ein Mitarbeiter hellhörig und vermutete einen Betrug. Er kontaktierte sicherheitshalber die Polizei. Die Frau konnte an ihrer Wohnadresse angetroffen werden, wo im ...

