POL-OG: Baden-Baden - Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Schlimmeres

Ein Anruf einer falschen Polizeibeamtin sorgte am Dienstag in einer Bankfiliale in Lichtental für Unruhe. Als eine 58-Jährige gegen 16:30 Uhr offenbar dringend an ihr Schließfach wollte, obwohl die Filiale bereits geschlossen war, wurde ein Mitarbeiter hellhörig und vermutete einen Betrug. Er kontaktierte sicherheitshalber die Polizei. Die Frau konnte an ihrer Wohnadresse angetroffen werden, wo im Anschluss festgestellt wurde, dass diese tatsächlich in eine Betrugsmasche verwickelt wurde. Die fast 60-Jährige soll gegen 14:30 Uhr von einer Frau angerufen worden sein, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Diese soll angegeben haben, wegen fahrlässiger Tötung zu ermitteln und erfragte sämtliche Personalien der Frau und deren Tochter. Daraufhin übernahm angeblich eine weitere fremde Frau mit weinerlicher Stimme das Telefonat, die sich als ihre Tochter ausgab. Sie soll berichtet haben, in Haft zu kommen, würde nicht eine Kaution in Höhe von 95.000 Euro bezahlt werden. Aus Angst wollte die Mutter schnell handeln. Glücklicherweise kam es durch das Einschreiten der Polizei zu keinem Vermögensschaden. Trotzdem bittet die Polizei um die Beachtung folgender Hinweise:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf! - Beim kleinsten Zweifel bei dem angeblich verunfallten Familienmitglied anrufen - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanzielle Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

