Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt-Endersbach: In Kiosk eingebrochen

Zwischen Donnerstag, 14:30 Uhr und Freitag, 3:40 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Kiosk am Bahnhof ein und entwendeten ca. 150 Stangen Zigaretten. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 8:20 Uhr den Verbindungsweg von Hohenacker in Richtung Erbachhof. Hierbei streifte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW-Fahrers, der noch nach rechts auswich, die Berührung aber nicht mehr verhindern konnte. Anschließend fuhr der Mercedes-Fahrer unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Mit Leitplanke kollidiert

Ein 38 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr die B29 in Richtung Aalen. Auf Höhe Remshalden-Ost kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sowohl der Pkw, als auch die Leitplanke wurden beim Unfall beschädigt, der Fahrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Burgstetten: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein 22-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend trotz Drogenbeeinflussung mit seinem Pkw Hyundai unterwegs. Als er gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße einen Streifenwagen erblickte, bog er in auffälliger Weise ab und versuchte sich zu entfernen. Die Streifenbeamten stoppten das Auto bei der Blumenstraße und stellten bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung die Drogenbeeinflussung des Autofahrers fest. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet, dass auch eine Blutuntersuchung zur Folge hatte. Dem 22-Jährigen droht und ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Backnang: Kreuzungsunfall

Eine 29-jährige BMW-Fahrerin bog am Donnerstag gegen 19.30 Uhr von Straße Kuchengrund nach links auf die vorfahrtsberechtigte Heinrich-Hertz-Straße ein. Hierbei stieß sie mit einer 25-jährigen Audi-Fahrerin zusammen, die im Kreuzungsbereich links an einem vor ihr fahrenden Lkw vorbeifuhr, der nach rechts in die Straße Kuchengrund abbog. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Auf der B 14 Höhe Stuttgarter Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall mit Blechschaden. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln und missachte dabei die Rückschaupflicht. Er stieß mit einem nachfolgenden Pkw VW Passat zusammen und verursachte dabei 15.000 Euro Sachschaden.

Urbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr die Haubersbronner Straße und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand parkenden BMW. Hierbei verursachte er erheblichen Fremdschaden, der nicht polizeilich gemeldet wurde. Wegen des Vorfalls wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell