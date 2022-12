POL-EU: Täter ließen Tatbeute und Fluchtfahrzeug zurück

Zülpich-Geich (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (4. Dezember) und Montagmorgen (5. Dezember) wurde an der Aachener Straße ein Pferdetransportanhänger entwendet. Glück für den Besitzer: Der Anhänger wurde am gestrigen Tag (5. Dezember) gegen 9.30 Uhr von einer Zeugin einige Straßen vom Tatort entfernt wieder aufgefunden. Die Ermittlungen zum Diebstahl sind aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

mehr