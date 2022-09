Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz aufgeklärt- Festnahmen nach Durchsuchungsmaßnahmen

Landkreis Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis (ots)

Seit Mai dieses Jahres führte die Kriminalpolizei Gotha ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechenstatbestandes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Beschuldigt waren drei Männer im Alter von 30, 33 und 48 Jahren aus dem Wartburgkreis. Ihnen wurde der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Die Kriminalpolizeiinspektion Gotha leitete umfangreiche polizeiliche Maßnahmen ein. In enger überregionaler Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Eschwege, der Kriminalpolizei Suhl sowie der Bereitschaftspolizei Thüringen konnten mehrere Objekte im Raum Eisenach, Herleshausen und Wasungen durchsucht werden. Infolgedessen wurden die drei beschuldigten Männer festgenommen. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens und weiterer Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt circa 400 g Methamphetamine, 180 g Marihuana, eine Cannabisplantage, verschiedene Waffen sowie 5.000 EUR Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt. Die Betäubungsmittel hatten einen Straßenverkaufswert von ungefähr 30.000 EUR. Gegen zwei Beschuldigte wurde nach Vorführung beim Amtsgericht Meiningen die Untersuchungshaft angeordnet. (jd)

