LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Wartburgkreis, Landkreis Gotha (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und heute Morgen brachen ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter in drei Kindergärten ein. In Hörsel gelangten der oder die Unbekannten in das Gebäude, durchsuchten unter anderem Büroräume und versuchten einen Sicherheitsschrank zu öffnen, was allerdings misslang. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, jedoch ...

