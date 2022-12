LPI-EF: Diebische Mistelzweig-Verkäuferinnen

Erfurt (ots) - Polizisten erwischten Sonntagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat in der Brühlervorstadt. Der 39-jährige Täter hatte in der Wilhelm-Külz-Straße in einem Mehrfamilienhaus drei Keller aufgebrochen und dabei einen Einbruchsalarm ausgelöst. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest und brachten ihn auf eine Dienststelle. Er wird im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt. ...

