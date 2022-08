Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Unterstützungseinsatz der Bundespolizei bei Waldbrandbekämpfung in Hessen abgeschlossen

Potsdam (ots)

Auf Ersuchen des Landes Hessen hatte seit dem 13. August 2022 täglich ein Hubschrauber der Bundespolizei den Landkreis Lahn-Dill bei der Bekämpfung eines zuvor dort ausgebrochenen Vegetationsbrandes unterstützt. Hierbei kam ein mittlerer Transporthubschrauber mit einem sogenannten Bambi-Bucket mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2.000 Litern zum Einsatz. Für den heutigen Tag (16. August 2022) kam es zu keiner erneuten Anforderung der Bundespolizei durch das Land Hessen. Grund hierfür ist, dass das Feuer mittlerweile gelöscht ist. Der Unterstützungseinsatz ist somit beendet.

Im Verlauf des Einsatzes kam es durch den Bundespolizei-Hubschrauber insgesamt zu 233 Abwürfen mit einer Gesamtmenge von 419.400 Liter Wasser.

Hintergrund des Amtshilfeersuchens des Landes Hessen an die Bundespolizei war der Ausbruch eines Waldbrandes in der Gemarkung Niederroßbach (Stadt Haiger, nahe der Wohnbebauung in den Straßenlagen "Hardtwaldstraße" und "Dillenburger Straße").

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium (Potsdam), übermittelt durch news aktuell