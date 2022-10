Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Tankstellentür hält stand ++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++ Einbrüche in mehrere Fahrzeuge ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Tankstellentür hält stand ++

Verden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten bisher unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Lindhooper Straße einzubrechen, die nahe der Artilleriestraße liegt. Die Täter versuchten, sich gewaltsam durch eine Tür im rückwärtigen Bereich in die Tankstelle einzudringen. Die Tür hielt stand, sodass der Versuch misslang. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwochvormittag ereignete sich im Kreisverkehr Am Schmiedeberg/Obernstraße/Zum Achimer Bahnhof ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge verließ die 67 Jahre alte Fahrerin eines Opel den Kreisverkehr über die Ausfahrt zur Straße Zum Achimer Bahnhof in Richtung Oyten, wobei er den von links kommenden Radfahrer übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.200 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Kennzeichen entwendet ++

Schwanewede. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter die Kennzeichen eines Audi A 5. Der graue Audi A 5 war im Holunderweg abgestellt. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Einbruch in Ford ++

Schwanewede. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen weißen Ford Trainsit ein, der in der Schumannstraße unweit des Philosophenweges abgestellt war. Die Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür des Fords entwendeten im weiteren Verlauf Werkzeuge. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Einbruch in VW++

Schwanewede. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es im Waldweg zum Einbruch in einen schwarzen VW Transporter. Der VW war auf einem Parkplatz nahe des Memeler Weges abgestellt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür des VWs und erbeuteten Werkzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Wohnmobil - Diebstahl einer Motocross-Maschine ++

Schwanewede. In der Straße Vor den Höfen kam es zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag zum Einbruch in ein weißes Iveco-Wohnmobil. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam die hintere Tür des Wohnmobiles und erbeuteten daraus eine Motocross-Maschine der Marke Husquarna. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges gesehen haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++

Lilienthal. Am Mittwochabend ereignete sich auf der Kreuzung der Moorhauser Landstraße/Lilienthaler Allee ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Der 43 Jahre alter Audi-Fahrer war auf der Moorhauser Landstraße in Richtung Auf dem Kamp unterwegs. Als er die Lilienthaler Allee überquerte, bemerkte der Audi-Fahrer ersten Informationen zufolge eine 20-jährige BMW-Fahrerin zu spät, welche die Lilienthaler Allee aus Richtung Falkenberger Landstraße kommend befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die 20-Jährige und ihr 23 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Die beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 8.500 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell