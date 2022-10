Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Autofahrer flüchtet

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Borkener Diek

Unfallzeit: 18.10.22, 06.30 Uhr

Am Dienstagmorgen befuhr ein 33 Jahre alter Mann aus Oeding gegen 06.30 Uhr den Borkener Diek in Richtung Borken. Dort kam ihm ein Pkw entgegen, sodass er nach rechts ausweichen musste infolgedessen stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und der E-Scooter wurde beschädigt. Der Fahrer des Pkws, der nicht näher beschrieben werden kann, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell