Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pkw aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Heinigstraße (unterhalb der B 37) wurde in der Nacht vom 01.07 auf den 02.07 die Scheibe eines VW Touran eingeschlagen. Ein im Fahrzeug abgelegter Geldbeutel wurde entwendet. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 700EUR. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

