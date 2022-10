Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Imbisswagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße, Parkplatz Baumarkt

Tatzeit: zwischen 18.10.22, 18.50 Uhr, und 19.10.22, 08.30 Uhr

Einen schwarzen Schranktresor und die Trinkgeldkasse entwendeten noch unbekannte Diebe bei einem Einbruch in einen Imbissverkaufstand in der Nacht zum Mittwoch. Das Geschehen trug sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Werther Straße zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell