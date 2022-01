Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geringe Beute - hoher Sachschaden bei Autoaufbrüchen in Bad Nauheim + Mit Promille überschlagen in Münzenberg + Zaun angefahren und geflüchtet in Altenstadt + u.a.

Mit Promille überschlagen

Münzenberg: Nach einem Überholmanöver zwischen Griedel und Gambach verliert der Fahrer eines weißen Peugeot am Sonntag (16.1.) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegen 1 Uhr kommt der Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfährt zwei Leitpfosten und überschlägt sich. Auf dem Dach liegend kommt der Peugeot an der rechten Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer, ein 40-Jähriger aus dem Wetteraukreis hat Glück. Er kann sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und trägt nur leichte Verletzungen davon. Die schweren Beschädigungen an seinem PKW beziffern sich auf ca. 10.000 Euro. Ein Abschleppwagen holt das Wrack von der Straße. Nach ambulanter Versorgung der Verletzungen muss der 40-Jährige die Polizisten zur Wache begleiten, da das Atemalkoholmessgerät einen Wert von 1,2 Promille zeigt. Seinen Führerschein stellen die Gesetzeshüter sicher. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Geringe Beute - hoher Sachschaden

Bad Nauheim: Wegen einer abgenutzt aussehenden Aktentasche schlug offenbar ein Dieb am Freitag (14.1.) die Fensterscheibe eines BMW X3 beim Nördlichen Park ein. Während das Auto zwischen 17.50 Uhr und 21.40 Uhr oberhalb des Eisstadions parkte, zerstörte der Langfinger die hintere Scheibe auf der Fahrerseite des Wagens und nahm die Ledertasche aus dem Fußraum des Rücksitzes. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 100 Euro, der Sachschaden auf ein Vielfaches dessen. Offenbar erhoffte sich der Einbrecher ein gefülltes Portemonnaie oder Elektronik in der Tasche. Ebenso erging es der Nutzerin eines blauen Fiat, die zwischen 18.30 Uhr und 21.40 Uhr an gleicher Stelle parkte. Hier schlug der Dieb die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl einen Rucksack aus dem Kleinwagen. Auch hier ist der Sachschaden größer als die eigentliche Beute. Die Polizei weist darauf hin, dass das Auto kein Tresor ist. Lassen Sie keine Taschen oder Jacken im Fahrzeug zurück. Sie erwecken bei Dieben die Hoffnung auf Beute, weshalb diese dann das Fahrzeug aufbrechen. Die anschließende Schadensregulierung mit der Versicherung und die Reparatur nehmen häufig Zeit in Anspruch, sind ärgerlich und eine zusätzliche Belastung, auf die jeder gerne verzichtet. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen schweren Einbruchs und bittet um Hinweise von Zeugen.

Mit Promille in geparkte Autos gefahren

Ranstadt: Nach rechts von der Straße ab kam der Fahrer eines weißen Ford Fiesta am Sonntag (16.1.) in der Hauptstraße. Gegen 2.25 Uhr stieß der Fahrer auf seinem Weg von Ober-Mockstadt Richtung Nidda gegen einen am Fahrbahnrad geparkten grauen Mercedes. Beim anschließenden Lenken des Fiestas nach links, stieß der Mann gegen einen weiteren geparkten PKW. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Der Fahrer des Fiesta, ein 28-Jähriger aus Rumänien verletzte sich leicht. Ebenso erging es seinem 32-jährigen Beifahrer. Beide Männer mussten durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.27 Promille beim Fahrer. Eine Staatsanwältin ordnete eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro für den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland an. Diese wurde sofort eingezogen. Darüber hinaus musste erNeujahr2022 eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Auto verbrachte ein Abschleppwagen von der Unfallstelle.

Zaun angefahren und geflüchtet

Altenstadt: Wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Lindheim ermittelt die Polizei. Zwischen Dienstagnachmittag (11.1.) und Donnerstagfrüh (13.1.) wurde der Metallzaun einer Firma in der Straße "Die Weidenbach" angefahren. Der Schaden beziffert sich auf etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise auf Fahrzeug und Fahrer entgegen.

Scheibe eingeschlagen

Bad Vilbel: Eine eingeschlagene Scheibe fand der Besitzer eines BMW am Samstag (15.1.) gegen 8 Uhr in der Friedrich-Nietzsche-Straße vor. Das Fenster der Fahrertür am Q2 war am Abend zuvor gegen 17 Uhr noch unbeschädigt. Offenbar schlug ein bislang Unbekannter die Scheibe des in der Zufahrt zur Garage geparkten Fahrzeuges ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

