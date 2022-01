Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bürgerinnen und Bürger auf Zack - Betrüger scheitern in Bad Vilbel + Rollladen hält dich in Bad Nauheim + Einbrecher erfolglos in Büdingen + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 17.01.2022

Rollladen hält dicht - Einbrecher scheitern Bad Nauheim: Einbrecher versuchten sich am Sonntag (16.1.) an einem Haus in Wisselsheim. Sie scheiterten gegen 2.30 Uhr bei dem Versuch einen Rollladen einer Terrassentür im Ahornweg aufzubrechen und flüchteten schließlich unerkannt. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Automat aufgehebelt

Bad Nauheim: Im Laufe der Nacht von Samstag (15.1.) auf Sonntag (16.1.) machten sich Diebe an einem Automaten für CBD-Produkte in der Ludwigstraße zu schaffen. Dabei hebelten sie das Gerät auf und beschädigten es. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Münzen und CBD-Produkte im niedrigen dreistelligen Bereich entwendeten die Diebe. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

Bürgerinnen sind auf Zack - Betrüger scheitern! Bad Vilbel: Auch an diesem Wochenende gingen wieder betrügerische Anrufe bei Bürgerinnen und Bürgern der Wetterau ein. So gab sich ein Mann gegenüber Bad Vilbelern am Samstagnachmittag (15.1.) als deren Sohn aus. Er benötige wegen einer Coronaerkrankung Bargeld, um im Krankenhaus behandelt zu werden. Weder die 62-Jährige aus Dortelweil, noch eine 67-Jährige und eine 85-Jährige aus der Kernstadt Bad Vilbel, noch ein 73-Jähriger aus Gronau fielen auf den Schwindel herein. Sie beendeten das Gespräch indem sie einfach den Hörer auflegten. Anschließend informierten sie die Polizei über den Betrugsversuch. Mit dem Hinweis auf einen schweren Verkehrsunfall versuchte es ein Anrufer bei einer 82-Jährigen am Samstag (15.1.) gegen 16.30 Uhr. Auch diese Seniorin fiel nicht auf den Schwindel herein und legte auf, bevor Schaden entstand. Die Polizei warnt immer wieder vor den unteschiedlichen Maschen der Betrüger. Sie rät dringend, keine persönlichen Daten am Telefon preis zu geben und auch Fragen nach Vermögenswerten oder der Wohnsituation nicht zu beantworten. Damit soll häufig ausgespäht werden, wieviel Geld ergaunert werden kann und wie groß das Risiko ist, von Angehörigen entdeckt zu werden. Höflichkeit ist gegenüber Betrügern nicht angesagt. Vielmehr sollte das Gespräch sofort beendet und sich gegebenenfalls Rat bei einer Vertrauensperson geholt werden. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de /Schockanrufe.

Küchenfenster aufgehebelt und eingestiegen Bad Vilbel: In einem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße statteten Einbrecher offenbar einen Besuch ab. Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster auf der Gebäuderückseite gelangten die Langfinger ins Gebäude und durchsuchten Schränke und Schubladen im Haus nach Wertgegenständen. Die Tat geschah zwischen Sonntagabend (9.1.) und der Entdeckungszeit am Sonntagmittag (16.1.). Neben dem Sachschaden am Fenster von mehreren hundert Euro steht der volle Umfang des Diebesguts noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher erfolglos

Büdingen: In ein Kosmetikstudio wollten Diebe zwischen Donnerstagabend (13.1.) und Samstagmittag (15.1.) einbrechen. Offenbar durch die Tiefgarage gelangten sie in einen Keller des Studios in der Berliner Straße und hebelten dort an einer massiven Stahltür. Dabei gaben sich die Langfinger redlich Mühe, richteten einen Sachschaden von etwa 1000 Euro an, gelangten jedoch nicht in die Räume des Schönheitssalons. Die Tür hielt den Aufbruchversuchen stand. Hinweise auf die Tat und die Täter nimmt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

