Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Zeuge mit Warnweste gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Kreisverkehr "Butenwall/Weseler Landstraße/Lange Stiege/Neutor" Unfallzeit: 18.10.22, 19.25 Uhr

Am Dienstag wollte ein noch unbekannter Autofahrer gegen 19.25 Uhr den Kreisverkehr "Butenwall/Weseler Landstraße/Lange Stiege/Neutor" in Richtung Raesfelder Straße verlassen. Er geriet dabei zu weit nach links und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Der Unfallverursacher stieg aus und sah sich den angerichteten Schaden an. Als er von einem Zeugen auf seine Pflichten angesprochen wurde, gab er an, bereits die Polizei informiert zu haben. Anschließend stellte er seinen Pkw auf dem Fahrradweg ab und schien dort das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Kurz darauf, der Zeuge war nach der glaubhaft vorgebrachten Antwort des Mannes weitergegangen, setzte er seine Fahrt aber fort. Die Polizei hatte er nicht informiert. Der Gesuchte ist ca. 33 - 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er hat blonde kurze Haare, einen Oberlippenbart und sprach Hochdeutsch, dies aber mit verwaschener Aussprache. In dem Pkw, einer grünfarbenen Limousine mit Kennzeichen aus WESel saßen mindestens noch zwei Beifahrer. Die ganze Situation wurde durch einen weiteren, leider noch unbekannten Zeugen beobachtet. Dieser trug eine orangefarbene Leuchtweste und hatte ein Fahrrad dabei. Dieser Zeuge und mögliche weitere Hinweisgeber, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell