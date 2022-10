Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reitpony verletzt

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Ort: Bocholt, Liederner Ringstraße

Feststellzeit: 18.10.22, 07.00 Uhr

Am Dienstagmorgen stellte eine Bocholterin gegen 07.00 Uhr fest, dass ihr Reitpony humpelte. Der hinzugezogene Tierarzt stellte eine Fleischwunde am rechten Vorderbein fest und behandelte diese. Der Ehemann der Geschädigten suchte die Koppel an der Liederner Ringstraße ab und fand dort eine gewinkelte Eisenstange, die nach seinen Angaben am Montagabend dort noch nicht gelegen habe. Ob das Reitpony durch Menschenhand verletzt wurde, steht nicht fest. Jedenfalls werden mögliche Zeugen gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell