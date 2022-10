Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zusammenstoß auf Kreuzung

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße (K17) / Raiffeisenstraße Unfallzeit: 19.10.2022, 06:00 Uhr

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 55 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Ahaus-Wessum. Die Ahauserin war gegen 06.00 Uhr auf der Hamalandstraße aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Alstätte unterwegs, als der Wagen einer 52-Jährigen kreuzte. Die ebenfalls aus Ahaus kommende Autofahrerin wollte von der Raiffeisenstraße die bevorrechtigte Hamalandstraße in Richtung Averesch queren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell