Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Einbruch in "Germania-Komplex"

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau, Vennstraße

Tatzeit: zwischen 16.10.2022, 14:00 Uhr, und 17.10.2022, 12:30 Uhr

In eine Lagerhalle in Gronau-Epe sind Unbekannte zwischen Sonntag, 14.00 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr eingebrochen. Im Inneren des "Germania-Komplexes" machten sich die Täter vergeblich an einem Tresor zu schaffen. Die Tat war von Anfang von Rückschlägen geprägt. Bei dem Versuch, ein Zylinderschloss aufzubohren, brach der Bohrer ab. Erst nach erheblicher Kraftanstrengung gelangten die Diebe in das Gebäude, indem sie eine Tür mit unzähligen Hebelversuchen gewaltsam öffneten. Auch die Arbeit an dem Tresor hätte sich nicht gelohnt, wenn der Stahlmantel aufgebrochen worden wäre: Das Behältnis war leer. Um nicht gänzlich ohne Beute zu gehen, entwendeten die Glücklosen ein Funkmikrofon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

