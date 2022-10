POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Baucontainer

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau, Vennstraße Tatzeit: zwischen 16.10.2022, 14:00 Uhr, und 17.10.2022, 12:30 Uhr In eine Lagerhalle in Gronau-Epe sind Unbekannte zwischen Sonntag, 14.00 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr eingebrochen. Im Inneren des "Germania-Komplexes" machten sich die Täter vergeblich an einem Tresor zu schaffen. Die Tat war von Anfang von Rückschlägen ...

