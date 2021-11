Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Trickbetrüger erfolgreich

Coesfeld (ots)

Weil ein 58-jähriger Dülmener davon ausging, seine Tochter sei in Not, hat er Betrügern einen vierstelligen Eurobetrag überwiesen. Wie in einem Fall in Nordkirchen, meldeten sich die Täter über einen Messenger. Als er den Betrug bemerkte, war es der Bank nicht mehr möglich, die Überweisung zu stoppen.

Die Polizei weist erneut darauf hin: Seien sie generell skeptisch, wenn sie von fremden Rufnummern kontaktiert werden und sich jemand als Angehöriger ausgibt. In vielen Fällen wird von einer fremden Person angegeben, dass ein Angehöriger in Not geraten ist und deshalb finanzielle Hilfe benötigt wird. Häufig sollen die geforderten Gelder ins Ausland transferiert werden. Falls sie Bedenken haben, dass es sich bei dem Anrufer um einen Verwandten handelt, legen sie auf und rufen sie selbst zurück. Bei generellen Zweifeln verständigen sie über Notruf die Polizei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell