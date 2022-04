POL-PB: Todesopfer identifiziert

Paderborn (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht am Freitag, 1. April, am Weißdornweg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Eine 32-jährige Frau hatte einen schwarzen Ford gegen 08.00 Uhr auf dem Parkplatz der Friedrich-Spee-Gesamtschule abgestellt. Als sie gegen 12.00 Uhr zu ihrem Ato zurückkehrte, stellte sie im rechten Bereich Beschädigungen am Kotflügel, an der Beifahrertür sowie am vorderen Radkasten ...

