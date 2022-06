POL-WOB: 20-Jähriger beraubt - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Vorsfelder Straße 17.06.2022, 23.50 Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen und Betroffene zu einem Polizeieinsatz, der am Freitagabend in der Vorsfelder Straße stattfand. Hier kam es gegen 23.50 Uhr zu zahlreichen Beleidigungen durch einen 44 Jahre alten Gast in deren Verlauf die Polizei hinzugerufen wurde. Der 44-Jährige hatte zuvor in ...

