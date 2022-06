Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beleidigungen in der Vorsfelder Straße - Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Vorsfelder Straße

17.06.2022, 23.50

Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen und Betroffene zu einem Polizeieinsatz, der am Freitagabend in der Vorsfelder Straße stattfand. Hier kam es gegen 23.50 Uhr zu zahlreichen Beleidigungen durch einen 44 Jahre alten Gast in deren Verlauf die Polizei hinzugerufen wurde. Der 44-Jährige hatte zuvor in einer dortigen Bar den Wirt und zahlreiche Gäste lautstark beleidigt. Auch als die Ordnungshüter erschienen und den 44-Jährigen aus dem Lokal führte, beruhigte sich der 44-Jährige nicht, sondern schrie weiter herum und beschimpfte und beleidigte Umherstehende.

Da zahlreiche Gäste direkt vor Ort waren und Anwohner aus den Fenstern heraus die lautstarke Szenerie beobachteten, bitten die Beamten darum, dass diese sich als Zeugen zur Verfügung stellen. Ferner bitten die Ermittler darum, dass weitere Geschädigte, die von dem 44-Jährigen beleidigt wurden sich bei der Polizei melden.

Zuständig ist das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell