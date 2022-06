Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gewalttätige Auseinandersetzungen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kantallee

18.06.2022, 05.30 Uhr

Am Samstagmorgen kam es in der Kantallee zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 16-jähriger Wolfsburger sowie zwei 29 und 33 Jahre alte Männer leicht verletzt wurden. Der genaue Tatablauf ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am frühen Samstagmorgen in der Kantallee im Bereich eines Imbiss zu einem Streit, der in einer gewalttätigen Auseinandersetzung mündete. Dabei wurde der Wolfsburger leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung im Rettungswagen war nicht erforderlich. Die auch bei der Auseinandersetzung leicht verletzten Männer benötigten ebenfalls keine medizinische Behandlung.

Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Da der Kaufhof zur Tatzeit noch gut besucht war, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 05361/4646-0, um die näheren Umstände der Tat aufklären zu können.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell