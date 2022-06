POL-WOB: 34-Jähriger flüchtet vor Polizei

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kantallee 18.06.2022, 05.30 Uhr Am Samstagmorgen kam es in der Kantallee zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 16-jähriger Wolfsburger sowie zwei 29 und 33 Jahre alte Männer leicht verletzt wurden. Der genaue Tatablauf ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am frühen ...

mehr