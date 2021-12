Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (29.12.2021) ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Alpenstraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem VW T-Cross die Alpenstraße aus Fahrtrichtung Mettingen kommend. In einer Rechtskurve kam ihm ein weißer SUV entgegen und stieß mit dem linken Außenspiegel gegen seinen linken Außenspiegel. Dabei wurde der Spiegel des VW stark beschädigt. Der Fahrer des SUV beschleunigte sein Tempo und fuhr davon. Aufgrund der Geschwindigkeit konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nicht abgelesen werden. Von dem Fahrer gibt es keine Beschreibung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591 - 4315.

